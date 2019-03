Incendio in via Turri, trovato un sospetto

Secondo le indagini riguardo l’incendio scoppiato a Reggio Emilia il 9 dicembre scorso al civico 33 di via Turri, è emerso un indagato per l’episodio che ha portato alla morte dei coniugi Mohamed e Malika Bahik. Si tratta di un italiano residente nel condominio, il quale avrebbe appiccato le fiamme all’edificio per problemi con i condomini. L’accusa è quindi di omicidio preterintenzionale.