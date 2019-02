Incendio in via Turri, il comune preleva altri fondi

Il Comune ha prelevato 65.000 euro dal fondo di riserva per continuare a sostenere le persone evacuate dal condominio di via Turri il 10 dicembre scorso, a causa di un incendio iniziato nelle cantine, e nel quale hanno perso la vita due persone. Secondo il comandante delle polizia municipale di Reggio Emilia, Stefano Poma “si trovano ancora nello stato di emergenza e inoltre non saranno in grado di rientrare nei propri alloggi fino a completamento dei lavori di ripristino effettuati dall’amministratore condominiale”. Salgono quindi a 105.000 euro le risorse messe a disposizione in questa vicenda.