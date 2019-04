Incendio notturno a Boretto, nessuna vittima

Incendio notturno a Boretto, in via Carrara, sviluppatosi all’interno di un’abitazione dove sono intervenute due squadre dei Vigili del Fuoco per domare le fiamme. Il rogo si è sviluppate in una abitazione indipendente inghiottendo una camera da letto senza però coinvolgere nessuna vittima: nell’abitazione infatti viveva un uomo che dopo essersi messo in salvo in tempo ha chiamato il 115 per ricevere soccorso. Lo spegnimento delle fiamme ha richiesto diverse ore, al termine del quale l’edificio è stato dichiarato inagibile. Ancora da accertare le cause dell’incendio, probabilmente legate al materasso della stanza dove ha avuto inizio tutto.