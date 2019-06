Incendio doloso all’ospedale di Correggio

Un piccolo incendio è divampato in una stanza del reparto Diagnosi e Cura dell’ospedale San Sebastiano di Correggio: secondo le indagini, le fiamme sarebbero di natura dolosa e ad appiccarle sarebbe stato un paziente della struttura. Per fortuna nessuno è rimasto ferito o intossicato, e in poco tempo le fiamme sono state domate dai vigili del fuoco che hanno protratto le operazioni per consentire la sanificazione dei locali.