Incendio in una concessionaria a Brescello

Incendio alla concessionaria Autozatti di Lentigione di Brescello in via Strada Cisa dove le fiamme hanno interessato una parte interna della struttura coinvolgendo anche alcune auto, distrutte dalle fiamme. L’edificio ha riportato danni soprattutto alla copertura mentre una densa colonna di fumo nero si è alzata in cielo ed è rimasta visibile per circa un’ora da chilometri di distanza. Sul posto sono arrivati i Vigili del fuoco da Reggio Emilia, Guastalla, e Parma, per sedare il rogo di grandi dimensioni che demolito circa una quarantina di automobili. L’origine dell’incendio potrebbe essere stata causata da un corto circuito verificatosi nella stanza che contiene i server.