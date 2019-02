Incendio nel campo roulotte a Masone

Incontro al Polo Sociale Territoriale Est a seguito dell’incendio verificatosi a Masone nei giorni scorsi, nel quale sono andate distrutte circa 15 roulotte ospitanti 12 persone di nazionalità marocchina, regolari ma in condizioni economiche difficili, rimaste senza una casa. L’obiettivo è proprio quello di trovare una soluzione stabile per le loro situazioni abitative. Al tavolo si riuniscono Caritas Diocesana, Parrocchia di Masone, Dirigenti dei servizi sociali del Comune. Per il momento le vittime si trovano alla parrocchia di San Giacomo Maggiore, che ha offerto loro un’accoglienza temporanea nei locali.