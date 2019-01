Incendio in un campo di roulotte

Enorme incendio in un campo roulotte di stranieri a Masone, alle porte di Reggio Emilia, in via Asseverati nell'area della parrocchia San Giacomo. Il fuoco ha infatti devastato e coinvolto circa 15 mezzi abitativi, distruggendoli completamente. Nelle macerie, i Vigili del fuoco hanno anche trovato diverse bombole di gas, ma le cause sono ancora al vaglio dei carabinieri della stazione di Reggio Emilia Santa Croce : una delle ipotesi è che un corto circuito elettrico di uno dei mezzi abbia dato vita alla prima scintilla.