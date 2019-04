Impianto di coltivazione di marijuana in un casolare

Localizzata a Novellara dai carabinieri nelle campagne della frazione di San Giovanni una vera e propria fabbrica di marijuana, partizionata in reparti produttivi tra cui coltivazione, irradiazione ed essiccazione. La fabbrica è stata scoperta all’interno di un casolare abbandonato, dove i militari hanno sequestrato circa mille piante oltre all’impianto di coltura del valore di circa 50.000 euro, mentre l’intero casolare è stato posto sotto sequestro. L’uomo ritenuto responsabile invece è stato arrestato con l’accusa di coltivazione e produzione di stupefacenti: si tratta di un 22enne cinese domiciliato in via Viazza.