Imbrattato il murale di Sylvester Agyemang, il 14enne morto 5 anni fa

Deturpato il murale che ricorda Sylvester Agyemang, lo studente di 14 anni di Rubiera morto il 13 gennaio del 2014 in seguito ad un incidente stradale alla fermata dell’autobus, di fronte a porta Santa Croce. “Questo è proprio un bruttissimo gesto di cui credo la città intera si vergogni. Guarderemo le telecamere per trovare chi l’ha fatto e chiederemo ai nostri artisti del Tavolo della Street Art di aiutarci a ripristinare il bellissimo murales dedicato a Sylvester”, avrebbe dichiarato l’assessore all’educazione del Comune di Reggio Raffaella Curioni. Si aggiunge anche il sindaco di Rubiera Emanuele Cavallaro all’indignazione, scrivendo su Facebook: “Io non so immaginare chi sia stato quell’immane idiota che ha insozzato l’immagine di un ragazzino morto mentre andava a scuola. Immagino che non conosca il dolore di quei genitori. Dei fratelli. Di una comunità che ha dovuto salutare un angelo in questo modo così tragico. Non so cosa rischi per la legge questo idiota: ma spero che la vita lo aiuti a sentirsi un pezzo di quella roba che si calpesta nelle stalle al più presto, per il suo bene. Mi auguro che gli artisti ci possano restituire il volto di Sylvester. Che da lassù avrà già perdonato. Ma noi, quaggiù, quando passiamo di lì abbiamo ancora bisogno di cercarlo con lo sguardo”.