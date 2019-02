“I Care Appennino”, il nuovo volto del parco tosco-emiliano

Nuova strategia di immagine aziendale per l’Appennino Tosco-Emiliano promossa da Mab Unesco, che sotto il nome di “I Care Appennino”, presenta un nuovo marchio per esplicitare meglio un modo di vivere. Come ha spiegato il presidente del parco dell’Appennino tosco-emiliano, Fausto Giovanelli, “abbiamo cercato imprese e progetti che vivano il prendersi cura dell’Appennino e a questi abbiamo dato il riconoscimento per l’impegno civile, economico, culturale”.