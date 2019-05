Guastalla, spara dei colpi di pistola in mezzo ai civili

Nella zona di Lido Po a Guastalla, un 64enne di Castelnovo di Sotto ha sparato con una pistola finendo per creare allarme e panico tra i residenti. Dopo aver esploso alcuni colpi in viale Po e nei pressi di via Spalti, l’uomo ha cercato di nascondersi tra la vegetazione, ma è stato fermato dai militari e reso inoffensivo. Dopo una perquisizione presso l’abitazione del 64enne, le forze dell’ordine hanno rinvenuto 23 fucili e 74 pistole acquistate presso armerie autorizzate come “armi disattivate”, le quali possono essere detenute legalmente in quanto inoffensive: l’uomo però aveva sostituito i pezzi per farle tornare utilizzabili. L’arsenale è stato quindi sequestrato e l’uomo è stato denunciato per detenzione abusiva di armi.