Guardia di finanza celebra il 245esimo anniversario a Reggio Emilia

La guardia di finanza di Reggio Emilia ha celebrato il 245esimo anniversario della fondazione del corpo, tracciando un quadro delle attività svolte dal 1 gennaio del 2018 al 31 maggio di quest’anno. Tra le attività principali, il contrasto alle frodi fiscali e all’economia sommersa, con la scoperta di 89 evasori totali nel settore del commercio e dell’edilizia che hanno movimentato considerevoli volumi d’affari sottraendo al Fisco una cifra stimata in 161 milioni di euro. In totale sono 315 le persone denunciate per violazioni tributarie e per fatture false, con operazioni inesistenti per un valore di oltre 46 milioni di euro.