GrissinBon, rischio esonero per il coach

Una stagione finora deludente quella della GrissinBon, che ad oggi si trova in pericolo retrocessione. Fiat Torino sarà inoltre la prossima avversaria della Pallacanestro Reggiana, la quale si trova in una posizione delicata come quella del coach Devis Cagnardi: previsto un summit tra i vertici del club per decidere se dare fiducia all’allenatore o se interrompere invece il rapporto, per sostituirlo con Stefano Pillastrini.