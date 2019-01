Grave la ragazzina travolta da un furgoncino

Ancora gravi le condizioni della ragazzina di 14 anni travolta da un mezzo per il trasporto disabili guidato da una suora. In prognosi riservata, è ricoverata nel reparto Rianimazione del Maggiore di Parma, mentre prosegue il lavoro degli agenti della polizia municipale per indagare le dinamiche dell’accaduto. Secondo i rilievi infatti, al momento dell’impatto la ragazzina aveva iniziato l’attraversamento della strada in bicicletta, all’incrocio tra via Gaiti e via Modena, nella zona artigianale del paese. Non è ancora emerso se la 14enne abbia attraversato improvvisamente la strada.