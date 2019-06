Giro di spaccio smantellato in via Turri

Stroncato un maxi giro di spaccio di stupefacente nella zona di via Turri, nel quale sono finiti in manette due giovani nigeriani di 23 e 31 anni. Durante un blitz infatti gli investigatori della Squadra Mobile gli hanno trovato e sequestrato 54 dosi di eroina, documentando inoltre più di 500 cessioni di stupefacenti in pochi mesi. Attraverso l’intercettazione dell’utenza telefonica di uno dei due spacciatori, è stato possibile anche individuare il canale di rifornimento del giro d’affari ovvero due 27enni nigeriane, che avevano ingerito ovuli di eroina per trasportarli in modo occulto.