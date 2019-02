Gioco d’azzardo, Reggio Emilia tra le città più colpite in regione

L’Emilia Romagna è una delle province d’Italia dove il gioco d’azzardo è meno abusato, secondo i dati raccolti nel periodo monitorato, ovvero tra il 2015 e il 2017. Nella città di Reggio però, la spesa complessiva per il gioco ha raggiunto quota 266 milioni di euro per il 2016, ovvero nella media italiana per quanto riguarda la spesa dei cittadini in attività legate al gioco.