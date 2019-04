Ginnastica ritmica, oltre 100 in gara alla palestra del Moro

Oltre 100 atleti in gara domenica scorsa ai campionati provinciali di ginnastica ritmica, organizzati dal Centro Sportivo di Reggio Emilia, coordinati dalla professoressa Fulvia Boschi, responsabile della Commissione ginnastica del Csi. Alla palestra del Foro Boario, quindi alla palestra nuova del Moro, dov’è stato creato un allestimento ad hoc grazie alla collaborazione dei volontari della società Gymnastx di Reggio, si sono cimentate giovani atlete che hanno dato vita ad uno spettacolo splendido con esercizi a corpo libero con palla, cerchio, nastro e clavetta. Alla gara, oltre alla società Gymnastx, che ospitava l’evento, hanno preso partei anche Danza Rio di Rio Saliceto e due gruppi sportivi di Modena, la Aneser e la New Club. «Siamo molto soddidafatti - spiega la professoressa Fulvia Boschi - perché oltre 100 iscritti a prove di ginnastica ritmica rappresenta un numero davvero elevato. Ringrazio i volontari della Gymnastx per l’organizzazione. La Ginnastica è una disciplina nella quale il Csi crede fermamente e nella quale continuerà a investire».