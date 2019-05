Gestiva un’attività di spaccio dalla sua camera da letto, denunciato

Un 30enne originario di Taranto è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di 20 grammi tra cocaina e marijuana, ed un centinaio di euro in contanti ritenuti provento dell’attività. L’uomo è accusato di aver gestito un giro di narcotraffico con base operativa risiedente nella propria camera da letto di un appartamento dove alloggiava. Insieme alle dosi pronte alla vendita, è stato rinvenuto il materiale per il confezionamento e la pesatura tra cui un bilancino di precisione.