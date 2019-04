Georgiano scippa un’anziana e colpisce un poliziotto, arrestato

Intervento della Squadra Volante in via Corti per la segnalazione di uno scippo, nei confronti di una 96enne rapinata da un georgiano il quale ha opposto resistenza causando una frattura ad uno degli agenti. L’uomo è stato quindi arrestato per rapina e lesioni personali, per poi essere riconosciuto anche da un’altra signora vittima di un caso analogo il giorno prima. Visti i suoi precedenti, il responsabile comparirà davanti al giudice per la convalida d’arresto, causata da un altro suo arresto per un colpo in un bar in via Petrolini.