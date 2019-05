Gattatico, affittano in nero locali non abitabili

Un uomo e una donna di Gattatico sono stati denunciati per abusivismo edilizio per aver affittato due appartamenti di un condominio del paese, privi delle caratteristiche per ottenere l’abitabilità. Benché le caratteristiche tecniche non lo consentissero, i due immobili sarebbero stati adattati abusivamente ad unità abitative, ed affittati a due persone senza alcun contratto di locazione per un affitto mensile di 400 euro. Accatastati come sottotetti con destinazione d’uso accessorie, erano dotati di camere da letto, cucina e quant’altro necessario, con regolari contratti per l’allaccio delle utenze domestiche.