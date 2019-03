Furto in una tabaccheria di via Timolini, dopo aver sfondato l’entrata

Intervento dei carabinieri in via Timolini per un sopralluogo a seguito di un furto avvenuto in una tabaccheria, dove i militari hanno accertato che i ladri, dopo aver sfondato la saracinesca con un furgone, sarebbero entrati dentro il locale per rubare una macchina cambiamonete. Sulla vicenda sono state avviate delle indagini con la denuncia di furto aggravato, a carico di ignoti.