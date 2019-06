Furto in un ristorante di Rubiera, durante la notte

Furto notturno al ristorante Sider Park di Rubiera in via Del Ponte, dove i ladri hanno forzato una finestra, sono entrati nel locale, ed hanno rubato il registratore di cassa con il denaro al suo interno, un computer e altri beni dell’attività. Ancora in corso di quantificazione i danni causati, su cui stanno indagano i carabinieri di Rubiera, per il reato di furto aggravato contro ignoti.