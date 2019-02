Furto all’Obi, arrestati tre nordafricani

Arrestati tre giovani nordafricani dopo un furto attuato all’interno dello store di Obi in via Ferrari: i delinquenti, dopo aver cercato di aggirare i sistemi anti furto, sono stati sorpresi dall’addetto della sorveglianza che ha immediatamente allertato le autorità intervenute poco dopo. La perquisizione ha rivelato la merce del furto, per un valore di 300 euro. Restituito il carico, i tre sono stati portati in caserma, arrestati per furto aggravato in concorso.