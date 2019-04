Furto in un bar di Correggio, è il terzo in tre settimane

Al distributore Agip Giavarini di Correggio è stato effettuato un furto notturno, nel quale i ladri hanno forzato una porta posteriore per entrare negli uffici e rubare il fondo cassa del registratore, per un totale ancora sconosciuto dei danni. Attualmente i carabinieri di Correggio stanno indagando per furto aggravato contro ignoti, mentre il titolare posta su Facebook le foto del fatto: “Siamo chiusi. Oggi abbiamo deciso così. Siamo stanchi. Perdi il piacere di lavorare e di stare in mezzo alla gente. Soluzioni? Non ne vediamo molte. Sono 3 in 3 settimane. Gli altri? Si anche loro stesse persone e stesse attività. Basta”.