Furti a San Martino in Rio, arrestato 25enne reggiano

Arrestato un 25enne reggiano per furto aggravato in abitazione, in seguito a due colpi risalenti a fine dicembre, in una casa di San Martino in Rio. Entrato di nascosto, aveva messo a soqquadro le stanze rubando denaro per oltre 10.000 euro, venendo però filmato dal sistema di video sorveglianza. Uscito dall’abitazione, ha poi tentato di compiere una seconda effrazione, ma è stato messo in fuga da un vicino.