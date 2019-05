Furti notturni a Reggio Emilia, due i colpi

Furto in città in via Gramsci durante la notte, in un ristorante la cui entrata posteriore è stata forzata dai ladri che sono entrati rubando il registratore di cassa, causando danni per circa 300 euro. In via Martiri di Piazza Tien An Men invece un bar è stato vittima dello stesso destino, con l’entrata dei ladri da una porta anteriore i quali hanno sottratto il denaro. Sono in corso le indagini per chiarire le dinamiche e i responsabili.