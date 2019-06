Furti in drastico calo a Reggio Emilia

Secondo i dati forniti dall’arma dei carabinieri in occasione dei festeggiamenti del 205esimo anniversario, i furti nella provincia di Reggio Emilia sono calati del 40% in tre anni. I furti sono stati in totale 9.145 nel periodo a cavallo tra il 2018 e il 2019, mentre tra il 2015 e il 2016 sono stati registrati ben 15.031 colpo, con una diminuzione di quasi la metà.