Furti nelle auto in sosta, tre episodi in un giorno

Tre gli episodi di furto a Reggio Emilia, dove alcuni ladri hanno rotto i finestrini delle auto ferme per rubare il contenuto al loro interno. Il primo caso si è verificato in via Pasteur, nei pressi di un centro commerciale. Il secondo in via Samoggia, durante la sostituzione di uno pneumatico forato. Il terzo in via Piccard, presso il parcheggio di un supermercato, dove è stata rubata una borsa lasciata sul sedile passeggero.