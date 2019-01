Furgone si schianta contro un camion in sosta

Un autocarro fermo in una piazzola dell’autostrada per le sole emergenze sarebbe stato colpito nel cuore della notte da un furgoncino con a bordo due persone, letteralmente piombato contro il camion in sosta. Sconosciute le cause dell’incidente, ma si ipotizzerebbe un colpo di sonno o una disattenzione del conducente, deceduto insieme al passeggero. La tragedia sarebbe avvenuta al km 145 dell’A1, ovvero a Prato di Correggio. Illeso invece il camionista 55enne colpito dal furgone.