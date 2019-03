Fugge dall’obbligo di soggiorno e minaccia un uomo fuori da un supermercato di Poviglio

Uscito dal territorio del comune di residenza, viola la misura di obbligo di soggiorno per recarsi a Poviglio, dove all’uscita di un supermercato ha preso di mira un 42enne minacciandolo: “Ti ammazzo, non ti preoccupare, sono sempre dietro di te”. Impaurito, la vittima si è rivolta alle forze dell’ordine che hanno denunciato il 33enne per violazione del divieto di allontanamento e per minaccia.