Fugge dai domiciliari, viene ritrovato ubriaco Correggio

Un 33enne finito ai domiciliari a causa di una rapina ai danni di una cartoleria è sparito negli ultimi giorni, facendo perdere le sue tracce e diventando irreperibile. La fuga però è durata fino al pomeriggio di ieri, quando i militari si sono recati in un bar di Correggio per soccorrere un uomo riverso a terra svenuto, che si è poi rivelato proprio l’evaso, il quale ha perso i sensi dopo aver esagerato con gli alcolici. In manette l’uomo originario di San Martino in Rio.