Frode fiscale per 26 milioni di euro a Rolo

Una importante società di Rolo operante nel settore della logistica di capi di abbigliamento è risultata essere un mezzo per frodare il fisco servendosi di cooperative e consorzi fantasma per un totale di 26 milioni di euro. L’operazione è stata portata a termine dal Nucleo di Polizia della Guardia di Finanza di Reggio Emilia che ha ricostruito un articolato sistema truffaldino realizzato attraverso la costituzione di un vero e proprio reticolo di società cooperative che non avevano però sede effettiva né struttura operativa.