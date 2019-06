Frana a Casalgrande, sepolti 52 garage

Una frana avvenuta in via Statutaria 120 a Casalgrande ha sepolto 52 garage sotterranei in una parte di terreno situata fra alcune ville. La terra franata infatti ha creato una voragine danneggiando una centrale termica e alcune vetture che sono rimaste bloccate. Non si registrano fortunatamente feriti. I vigili del Fuoco hanno poi messo in sicurezza tutta la zona dichiarandola inagibile, mentre si indaga sulle cause della frana.