Fotografia Europea torna a Reggio Emilia, dal 12 aprile

In arrivo dal 12 aprile al 9 giugno 2019 a Reggio Emilia la XIV edizione di Fotografia europea, il festival promosso e organizzato dalla Fondazione Palazzo Magnani insieme al Comune di Reggio Emilia con il sostegno del Ministero per i beni e le attività culturali, costituita da mostre, conferenze, spettacoli e workshop. Il paese ospite dell’edizione 2019 sarà il Giappone, in collaborazione con la Fondazione Italia Giappone appunto, il quale ha abbracciato la manifestazione ritenendola occasione di diffusione della cultura asiatica in Italia.