Si fingono tecnici per derubare un’anziana

Ennesima truffa ai danni di una persona anziana in città, la quale è stata ingannata da due malviventi entrati in azione in via Monte Prampa, in zona Crocetta. Spacciandosi per un addetto addetti al controllo del gas, si sono presentati alla porta di casa della donna 83enne chiedendole di poter entrare nella sua abitazione. Una volta all’interno, uno dei due ha distratto la pensionata mentre l’altro si è impadronito di contanti e gioielli per un valore di svariate migliaia di euro. Accortasi solo più tardi del furto, si è rivolta alla Polizia che ora sta indagando per cercare di risalire ai due truffatori.