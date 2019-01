Si fingono tecnici e derubano una coppia di anziani

Due persone si sono finte tecnici del gas in giro per controlli, indossando dei tesserini finti, facendosi accompagnare da una delle loro vittime nelle varie stanze, simulando odore di gas tramite delle bombolette irritanti e facendo scoppiare dei petardi, terrorizzando l’anziano. “Il gas può rovinare i gioielli, mettete tutto in auto”, avrebbe detto uno dei truffatori, spingendo la coppia di anziani ad eseguire l’ordine. Al termine dei controlli, i ladri rotto il vetro dell’auto dei due, rubando tutto quello che era stato precedentemente messo al sicuro. Una volta appreso di essere stati raggirati, gli anziani hanno sporto denuncia alla polizia.