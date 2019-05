Si fingono assicuratori per truffare persone in tutta Italia

Trovati i due truffatori che avevano creato la pagina web della fantomatica “Net Assicurazioni”, artefice di diversi raggiri ai danni di ignari automobilisti, alcuni dei quali residenti nella Bassa reggiana.

I responsabili hanno inoltre pubblicato inserzioni fraudolente spacciandosi per titolari di una agenzia partner di un gruppo assicurativo presente in tutta Europa, risultata in seguito estranea all’organizzazione. L’operazione ha permesso di risalire ai due truffatori, due ventenni residenti in provincia di Napoli denunciati per frode.