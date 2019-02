Finanziamenti per l’educazione, 30 milioni previsti

Nel Bilancio 2019 per l’educazione 0-99 anni sono stati previsti circa 30 milioni di euro, di cui 20 milioni per l’Istituzione Nido e Scuole dell’infanzia. Introdotte inoltre nuove misure per assicurare la diminuzione delle rette dei Nidi, come successo nel settembre 2018, con la riduzione di 400 euro l’anno per le famiglie con reddito tra gli 8.000 e i 30.000 euro, al fine di avvicinare famiglie in condizioni di povertà educativa. Presentato dall’assessore a Educazione e Conoscenza Raffaella Curioni, il bilancio è stato approvato con 18 voti favorevoli, 3 voti contrari e 3 astenuti.