Fiere di Reggio, ultima asta per la vendita dei padiglioni

Il prossimo 3 aprile si svolgerà la quarta asta indetta dal commissario liquidatore della società delle Fiere di Reggio per la vendita dei padiglioni fieristici, valutati da una perizia 22 milioni di euro, e messi in vendita per tre volte fino ad arrivare a 9,2 milioni nelle precedenti sedute, nelle quali non si è registrato nessun offerente, neppure Terminal One, la società che gestisce l’area. La liquidazione ha inoltre avvertito di non voler scendere sotto gli 8 milioni per non svendere gli immobili, ma anche oggi il direttore di Terminal One, Matteo Setti, non ha chiarito se verrà presentata un’offerta.