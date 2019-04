Fiere di Reggio, deserta anche l’ultima asta

Anche l’ultima seduta di vendita dell’area e dei capannoni delle Fiere è risultata deserta, al termine della quarta asta per l’acquisto degli stabili. Per il futuro, l’ipotesi più accreditata è quella delle trattative tra il commissario giudiziale e gli eventuali acquirenti interessati, ma in ogni caso pare si voglia evitare di indire una nuova asta, che abbasserebbe ulteriormente il valore del polo valutato inizialmente 22 milioni di euro, sceso fino ad 8 milioni. “Domani avremo una riunione dei soci e cercheremo di capire cosa succederà adesso. Quello che si è verificato fa capire che non è applicabile il criterio di valutazione di euro per metro quadrato: l’immobile deve rendere al pari di un’azienda”, dichiara Guido Prati, il presidente di Terminal One, società che da un anno e mezzo sta gestendo il polo.