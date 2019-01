Ferrarini, due possibili acquirenti

Nuove informazioni riguardo l’ipotesi di vendita del Gruppo Ferrarini, con il ritorno del nome dell’azienda Amadori di Cesena interessata all’acquisto di Vismara, uno dei rami dell’azienda agricola Ferrarini. Emerso durante l’incontro ad Unindustria anche la proposta di un altro acquirente, di cui è ancora sconosciuta l’identità. Notizie che lasciano ben sperare soprattutto per la continuità aziendale e la tutela dei circa 800 posti di lavoro, confermate anche dai sindacati dichiaratisi rassicurati dopo le notizie avute. Fissato per il 18 febbraio un altro incontro con gli acquirenti per delineare il futuro del gruppo industriale con la garanzia di mantenere la produzione nel reggiano.