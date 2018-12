Fermato giro di spaccio in via Turri, gestito da un 20enne marocchino

Abdellatif Lehlali, un marocchino di 20 anni, avrebbe iniziato a espandere un giro di spaccio di stupefacenti partendo dalla zona delle ex Reggiane, per poi spostarsi in un’altra zona a seguito sia dei controlli, sia della possibilità di avere un alloggio migliore, finendo per stabilirsi in un albergo della zona stazione, dove avrebbe allestito la sua base di spaccio. A scoprire il giro, i carabinieri di Reggio Emilia appunto, grazie alle indicazioni di svariati residenti stufi del giro creatosi in via Turri a causa del narcotraffico, arrestando infine il pusher. Sequestrate 40 dosi di cocaina confezionata e pronta alla vendita, oltre che al materiale per il confezionamento stesso.