Tricolore Reggiana e San Paolo Ariston di Vicenza assieme in campo col saluto del sindaco Vecchi

Un gemellaggio con la società vicentina del San Paolo Ariston Telemar e la Tricolore Reggiana, suggellato con un torneo, riservato alle annate 2006, 2007, 2008 e 2009 proprio sul sintetico intitolato al compianto Chirino Cimurri, proprio pochi giorni prima del torneo che si disputerà su quel terreno di gioco in sua memoria. La giornata dei giovani vicentini è iniziata 8.15, con la visita al Caseificio del Parmigiano Reggiano delle Vacche Rosse, per poi arrivare al campo e iniziare a giocare alle 9,30 con la sfida fra il san Paolo Ariston e la Tricolore Reggiana, per le annate Esordienti 2006 e i Pulcini 2008. Alle 11, invece, gli Esordienti 2007 e i Pulcini 2009 del San Paolo Ariston hanno avuto la possibilità di visitare la "Sala del Tricolore" del Municipio di Reggio Emilia, dove nacque il vessillo nazionale il 7 gennaio 1797.

Dopo un pranzo assieme, le due società hanno continuato a sfidarsi con gli Esordienti 2007 e i Pulcini 2009, a partire dalle 15, mentre questa volta è toccato ai 2006-2008 visitare il Municpio di Reggio e il Primo Tricolore. Alle 17, invece tutti in campo per le ultime gare e le premiazioni finali , prima che gli ospiti siano ripartiti per Vicenza alle 19,30, arrivando a destinazione verso le 21,30 circa.

Al termine di visite e sfide sul campo le due società si sono riunite in campo per le foto di rito e sono intervenuti Matteo Mastella, direttore di Telemar, il presidente della Tricolore Reggiana Carlo Pagliani, oltre al sindaco di Reggio Emilia Luca Vecchi che è arrivato a giornata inoltrata al Cimurri. Mastella ha ringraziato sia al Tricolore e la nostra città per l’iniziativa, così come il presidente della società cittadina ha ringraziato i graditi ospiti e il sindaco Vecchi intervenuto all’evento, oltre a tutti i volontari impegnati nell’organizzazione del torneo.