Evasione, in carcere un 40enne con diversi precedenti

Un 40enne residente in provincia di Reggio Emilia è stato arrestato dai militari di via Turri a causa di un ordine di carcerazione risalente al 16 gennaio scorso per evasione. L’uomo aveva diversi precedenti alle spalle tra cui molestie, violenza e minaccia a pubblico ufficiale, possesso di documenti di identificazione falsi e violenza sessuale, ed al termine degli accertamenti del caso è stato portato in carcere.