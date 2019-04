Estensione della zona a traffico limitato per garantire una migliore viabilità

Proposto un progetto di riqualificazione dell’asse di via Gramsci a Reggio Emilia, consistente in un ampliamento della Ztl per garantire sicurezza ai pedoni e premiare l’utilizzo di mezzi elettrici o comunque non inquinanti. Sempre secondo il progetto, dovrebbero esserci anche collegamenti più rapidi tra la stazione dell’alta velocità e il centro storico. Le proposte sono contenute nel Pums, il piano urbano della mobilità sostenibile adottato dalla giunta comunale di Reggio Emilia, che fissa gli obiettivi da raggiungere da qui al 2028 per migliorare la viabilità e ridurre l’inquinamento.