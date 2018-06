La provincia si organizza: CalcioBalilla Umano a Montecchio, campi estivi a Sant'Ilario

L’anno scorso è stato un successo e le aspettative per quest’anno sono le stesse. Stiamo parlando della seconda edizione del "CalcioBalilla Umano", un gioco davvero divertente organizzato dal Centro Acquisti La Terrazza di Montecchio Emilia, che coinvolgerà tutti coloro che si iscriveranno e che sabato 9 giugno scenderanno “in campo”, all’interno nel parco del centro commerciale. La competizione si dividerà in due parti: dalle 15.30 alle 17.30 giocheranno gli Juniores, ossia i ragazzi piccoli, fino a 13 anni, mentre dalle 17.30 fino alle 20 sarà il turno dei master, quindi di tutti gli appassionati di calciobalilla dai 14 anni in su.

Ogni formazione potrà iscrivere fino a 6 giocatori. La partecipazione all’evento è completamente gratuita e aperta a tutti, giovani e adulti; per iscriversi ci sarà tempo fino a sabato 2 giugno presso il negozio Real Sport, che si trova all’interno del Centro Acquisti La Terrazza, oppure inviando una mail all’indirizzo Info: info@laterrazzamontecchio.it. Per eventuali ritardatari, se ci sarà posto dopo la chiusura delle iscrizioni del 2 giugno, sarà possibile iscrivere la squadra fino a giovedì 7, ma non oltre. E’ possibile aderire anche tramite Facebook, cercando la pagina “La Terrazza”. Le modalità di iscrizione sono semplicissime: occorre l’invio del nome della squadra e quelli dei partecipanti, più il numero di telefono di un referente dello stesso team. I vincitori porteranno a casa, oltre alle medaglie di rito, altri splendidi regali in materiale sportivo. Buon CalcioBalilla a tutti...

ESTATE RAGAZZI: CAMPI ESTIVI E CONTRIBUTI REGIONALI

Il 4 giugno scadono le iscrizioni e da lunedì 11 giugno prende il via Estate Ragazzi, il campo estivo organizzato dal Comune di Sant’Ilario d’Enza presso il Centro Culturale Mavarta. Destinatari del progetto sono i bambini di età compresa tra i 5 ai 12 anni per cui sono previste attività sportive, laboratori artistici e creativi, uscite sul territorio e momenti dedicati allo svolgimento dei compiti scolastici. Il programma è stato studiato per conciliare il divertimento e il benessere dei bambini senza dimenticare spazi per la conoscenza del territorio, l’apprendimento e l’inclusione di ragazzi con difficoltà all’interno dei gruppi. Tutte le attività sono diversificate a seconda dell’età dei partecipanti e variano durante il periodo di svolgimento del progetto, per quanto riguarda lo sport ad esempio si va da giochi basati sugli schemi motori elementari fino alle tradizionali discipline sportive (basket, calcio, atletica, pallavolo, ping pong…). Sono inoltre previsti laboratori artistici ed enogastronomici, escursioni in bicicletta presso il fiume Enza e altri parchi naturali e un giorno a settimana presso la piscina di Montecchio. Il progetto si conclude con la festa finale rivolta alle famiglie in cui ci saranno danze e spettacoli.

Estate ragazzi è inoltre uno dei campi estivi per cui si può fare richiesta del contributo regionale per l’iscrizione ai campi estivi. Rivolto a famiglie residenti in Emilia Romagna con reddito Isee annuo entro i 28 mila euro, il contributo permette di calmierare il costo dei campi estivi. La richiesta dovrà essere fatta contestualmente all’iscrizione, presentando la dichiarazione Isee. A livello distrettuale il progetto è capo dell'Unione Val d'Enza e i genitori possono fare domanda per i campi estivi di tutto il territorio.