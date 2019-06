Espulso dall’Italia 13 volte, torna sempre a Reggio Emilia

Un albanese di 36 anni, con precedenti per reati contro il patrimonio, è stato espulso per ben tredici volte dall’Italia, facendo però ogni volta ritorno nella città di Reggio Emilia. Attualmente è sottoposto all’obbligo di firma presso la stazione di S. Ilario in attesa dell’ulteriore provvedimento di espulsione. I tredici decreti di espulsione emessi dai Prefetti di Reggio Emilia, Bologna, Treviso, undici dei quali eseguiti con accompagnamento coattivo alla frontiera.