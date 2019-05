Esplosione di una palazzina a Scandiano

A Mazzalasino, una frazione di Scandiano, è esplosa una palazzina a causa di una fuga di gas, sventrando un edificio di due piani. Anche il sindaco di Scandiano, presente sul posto, ha commentato la vicenda: “Si tratta di una casa singola che è collassata su sé stessa, probabilmente per una fuga di gas. C’è un ferito che è stato portato via con l’elisoccorso al Maggiore di Parma. Ora si sta cercando di rintracciare la moglie che dovrebbe essere a lavorare”. Secondo le indagini, la vittima era tornata a casa e accendendo la luce ha fatto detonare l’esplosione a causa di una fuga di gas di cui non si era accorto.