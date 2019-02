Esonerato Cagnardi, via alla scelta del nuovo coach

Ufficializzato l’esonero del coach Devis Cagnardi, sono adesso delle ore delicate per la Pallacanestro Reggiana che si trova a dover scegliere un successore per il ruolo: tra i nomi favoriti, spunta sicuramente Stefano Pilastrini, seguito da Zare Markovski. Smentita inoltre l’ipotesi Pozzescco, secondo le parole dello stesso. Intanto, l’allenamento è seguito dal vice di Cagnardi, Federico Fucà il quale non è da escludere dalla cerchia dei nomi, affiancato da Rimantas Kaukenas.