Elezioni comunali, a Novellara un dibattito in chiesa

Cinque aspiranti consiglieri comunali sono stati protagonisti di un dibattito politico in seguito alla messa di una parrocchia di Novellara. I candidati sono infatti persone impegnate nella vita parrocchiale, con attività legate alla Caritas o all’educazione. ”Dobbiamo uscire dall’afasia, da questo mutismo per cui noi della politica facciamo sempre finta di non dire niente c’è un imbarazzo nelle comunità cristiane di fronte al fatto che i cristiani da vent’anni e passa sono divisi in tante forze politiche. Siamo fratelli quando ascoltiamo la parola qui in chiesa e quando spezziamo il pane. Poi là fuori, nella competizione elettorale siamo avversari. Vorrei vi fosse un momento in cui ci sentiamo anzitutto fratelli”, spiega il parroco don Giordano Goccini.